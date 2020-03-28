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У Линдеманна нет коронавируса

Но он действительно обращался в больницу.

Фото : Sven Mandel / Wikimedia Commons28 марта 2020, 06:36

У фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус, передает zakon.kz.

Вчера врач предписал Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение. Тест на коронавирус был отрицательным, - говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

Ранее газета Bild сообщила, что у Линдеманна выявили коронавирус и он находится в больнице.

Позже издание уточнило информацию. По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой и был доставлен в одну из берлинских больниц.

У него диагностировали воспаление легких и сначала Линдеманн предполагал, что у него коронавирус. Но затем он сделал тест, результат которого оказался отрицательным.


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