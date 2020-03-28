У Линдеманна нет коронавируса
Но он действительно обращался в больницу.
Фото : Sven Mandel / Wikimedia Commons28 марта 2020, 06:36
У фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус, передает zakon.kz.
Вчера врач предписал Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение. Тест на коронавирус был отрицательным, - говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.
Ранее газета Bild сообщила, что у Линдеманна выявили коронавирус и он находится в больнице.
Позже издание уточнило информацию. По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой и был доставлен в одну из берлинских больниц.
У него диагностировали воспаление легких и сначала Линдеманн предполагал, что у него коронавирус. Но затем он сделал тест, результат которого оказался отрицательным.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013871-e908e4077776e944a926ca71ee27fbd6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...