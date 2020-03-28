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Цукерберг и Гейтс выделят $25 млн на борьбу с коронавирусом

Лекарство может быть эффективно против нескольких болезней.

Фото : EPA28 марта 2020, 07:21

Глава Facebook Марк Цукерберг вместе с благотворительным фондом одного из основателей Microsoft Билла Гейтса направят 25 миллионов долларов на исследование препаратов, которые могут помочь зараженным коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на CBS.

Отмечается, что Цукерберг профинансирует инициативу по "проверке всех известных лекарств на предмет того, могут ли они быть эффективны против коронавируса" по линии их фонда Chan Zuckerberg Initiative.

Мы выделим 25 миллионов долларов с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это, − добавила супруга Марка Присцилла Чан.

Цукерберг пояснил, что идея в данном случае частично состоит в том, что часто лекарство может быть эффективно против нескольких болезней.

Можно, по сути, взять все те лекарства, которые уже были признаны безопасными, и проверить, помогают ли они также предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы, сделать их менее выраженными", − заявил глава Facebook.


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