В НАТО вступила новая республика

Северная Македония стала 30-м членов альянса.

Республики Северная Македония присоединилась к Североатлантическому Альянсу, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в пятницу, 27 марта, заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30 союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО, - отметил Помпео.

Протокол о присоединении страны члены организации подписали еще 6 февраля прошлого года, в декабре его ратифицировали США, а затем, в феврале 2020 года, и парламент самой Северной Македонии, как этого требовала процедура вступления в альянс.

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