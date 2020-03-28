У контактировавших с умершей казахстанкой взяли тесты на коронавирус

На территории Алматинской области определили еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от вируса.

У четырех лиц, контактировавших с казахстанской, которая погибла от коронавируса, тест на заражение показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz.

На территории Алматинской области определили еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от вируса. Все они были изолированы и у них взяты анализы. На ночь 27 марта вышли результаты 4 человек. Анализ дал отрицательный результат. Несмотря на это они останутся на карантине под наблюдением врачей. Результаты остальных 5 людей находятся в работе, - говорится в сообщении Минздрава РК.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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