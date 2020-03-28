Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У контактировавших с умершей казахстанкой взяли тесты на коронавирус

На территории Алматинской области определили еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от вируса.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 08:23

У четырех лиц, контактировавших с казахстанской, которая погибла от коронавируса, тест на заражение показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz.

На территории Алматинской области определили еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от вируса. Все они были изолированы и у них взяты анализы. На ночь 27 марта вышли результаты 4 человек. Анализ дал отрицательный результат. Несмотря на это они останутся на карантине под наблюдением врачей. Результаты остальных 5 людей находятся в работе, - говорится в сообщении Минздрава РК.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты