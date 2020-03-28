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В США из-за кризиса скуплено почти все золото

Банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 08:46

В США инвесторы и банкиры сталкиваются с нехваткой золотых слитков и монет, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Дилеры распродали все или временно закрыты, - сообщает издание.

Отмечается, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде.

В Лондоне банкиры арендуют самолеты для доставки золотых слитков в Нью-Йорк.


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