В США из-за кризиса скуплено почти все золото
Банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 08:46
В США инвесторы и банкиры сталкиваются с нехваткой золотых слитков и монет, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.
Дилеры распродали все или временно закрыты, - сообщает издание.
Отмечается, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде.
В Лондоне банкиры арендуют самолеты для доставки золотых слитков в Нью-Йорк.
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