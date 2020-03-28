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Запускавшая ракеты с Байконура компания объявила о банкротстве

Компания запустила процесс реорганизации.

Фото : gazeta.ru28 марта 2020, 09:01

Британская компания-стартап OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Компания и некоторые из контролируемых ей филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, - говорится в сообщении.

В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса.

Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году.

Последний запуск 34 спутников компания провела 22 марта с космодрома Байконур. В 2020 году планировалось совершить еще семь запусков.


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