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В Алматы виновник ДТП оставил на месте инцидента друзей и ушел домой с номерами авто

Он получил медицинскую помощь и отказался от госпитализации.

Фото : zakon.kz28 марта 2020, 10:35

В Алматы водитель выкатился с дороги в арык и обратно, но не дождался полицейских, передает zakon.kz.

Mitsubishi Galant двигался по Саина в северном направлении и не доезжая Толе би не справился с управлением и вылетел с дороги. Авто выскочило на бордюр и на "пузе" пронесся 20 метров и врезался в ливневую систему. После столкновения Mitsubishi вернулся на проезжую часть. Очевидцы вызвали "Скорую помощь". Медики осмотрели его и оказали первую помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

По приезде сотрудников полиции, водителя не оказалось на месте, присутствовали только его друзья. По их словам, водитель уехал домой, прихватив номера с автомобиля.


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