В Атырауской области выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Болезнь обнаружили у женщины, прибывший из Турции.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 11:32
У одного из пассажиров спецрейса Стамбул-Атырау обнаружили коронавирус, сообщает zakon.kz.
Заболевшей оказалась 31-летняя женщина, ее сразу же изолировали и госпитализировали во вторую Областную больницу. Остальные 62 пассажира спецрейса, в том числе и члены экипажа, помещены на карантин, где пробудут 14 дней. У них тест на наличие коронавируса оказался отрицательным, - говорится в сообщении Управления здравоохранения Атырауской области.
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