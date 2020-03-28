В Атырауской области выявили четвертый случай заражения коронавирусом

Болезнь обнаружили у женщины, прибывший из Турции.

У одного из пассажиров спецрейса Стамбул-Атырау обнаружили коронавирус, сообщает zakon.kz.

Заболевшей оказалась 31-летняя женщина, ее сразу же изолировали и госпитализировали во вторую Областную больницу. Остальные 62 пассажира спецрейса, в том числе и члены экипажа, помещены на карантин, где пробудут 14 дней. У них тест на наличие коронавируса оказался отрицательным, - говорится в сообщении Управления здравоохранения Атырауской области.

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