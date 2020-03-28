Двоих жителей села Узынагаш оклеветали, заявив, что они больны коронавирусом

В ходе допроса женщина признала свою ошибку, в том, что несознательно пустила череду слухов о коронавирусе.

В Алматинской области неизвестная распространила среди местных жителей посредством WhatsApp аудиозапись о том, что, якобы, в поселке Кайназар и в селе Узынагаш два человека заражены коронавирусном, передает zakon.kz.

Как сообщает сайт рolisia.kz, данная информация моментально разлетелась и по другим группам мессенджера. Установлено, что переслать недостоверную информацию успели свыше тысячи местных жителей. После обнаружения ложных сведений, полицейские незамедлительно проверили ее. По всем позициям информация не подтвердилась.

После чего, распространитель недостоверной информации был сразу же вычислен и вскоре задержан. Ею оказалась 31-летняя жительница села Умбеталы Жамбылского района, работающая учителем казахского языка и литературы в одной из местных школ. В ходе допроса женщина признала свою ошибку, в том, что несознательно пустила череду слухов о коронавирусе.

По данному факту заведено досудебное производство по части 4 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения), которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

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