Уголовное дело из-за коронавируса заведено полицией Нур-Султана

Проводится выявление близких контактных по рейсам, вне рейсов, потенциальных контактных.

На брифинге в акимате руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султану Зекен Исаков сообщил о зарегистрированном факте уклонения дачи данных о близких контактных по коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Проводится выявление близких контактных по рейсам, вне рейсов, потенциальных контактных. Зарегистрирован один факт уклонения дачи данных о близких контактных, материал по которому направлен в департамент полиции города. Заведено уголовное дело, - сказал Исаков.

Он напомнил, что постановлением главного госсанврача Нур-Султана от 21 марта введен режим карантина на территории города.

Департаментом также принимаются все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на объектах, - пояснил глава департамента.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 200 человек.

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