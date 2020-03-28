Біз біргеміз: алматинские волонтеры кормят полицейских на блокпостах

Минувшим днем и вечером молодые люди накормили порядка 200 человек, несущих службу по периметру города в период введенного карантина.

Біз біргеміз: алматинские волонтеры поздравили полицейских на блокпостах. Молодые люди объехали несколько блокпостов и в честь наступившего Наурыз мейрамы, привезли сотрудникам полиции, военнослужащим, медикам праздничный обед. Таким образом они выразили свою благодарность за самоотверженный и нелегкий труд, передает zakon.kz.

Сейчас наша страна, как и весь мир, переживает сложное время. Коронавирус тестирует каждого из нас на простые человеческие качества, как взаимопомощь, взаимопонимание, доброта, вера и долг. Выполняя свой долг, наша полиция, Национальная гвардия, солдаты, врачи, волонтеры ставят под риск свою здоровье и здоровье своих семей. Мы решили с братьями поддержать тех, кто все это время защищает нас. "Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын". Біз біргеміз. Алға Қазақстан! - отметил алматинец Марлен Ерланұлы.

Организаторы акции уточнили, что она – не разовая и будет проводиться на постоянной основе. Минувшим днем и вечером молодые люди накормили порядка 200 человек, несущих службу по периметру города в период введенного карантина.

"В свою очередь, от имени руководства и личного состава алматинской полиции выражаю гостям особую благодарность за их сознательность, сопереживание и хорошие человеческие качества. Такие поступки еще раз свидетельствуют о том, что молодое поколение знает цену простым взаимоотношениям в обществе, а также чтит мир и благополучие, в котором мы сегодня живем", - резюмировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник Нурлан Алмасбеков.

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