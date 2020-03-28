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Количество зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам

Общее количество смертей - 27 762.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 13:50

Число заболевших коронавирусом в мире на 28 марта подошло к отметке в 600 тысяч, передает zakon.kz.

Всего в мире заражено 598 245 человек, из них 131 777 выздоровели, 27 762 умерли.

Коронавирус распространился на 177 стран. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США - 104 837.


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