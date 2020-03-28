Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лидеры G-20 поддержали перенос Олимпиады на год

Это большой стимул для Японии и МОК.

Фото : МОК28 марта 2020, 14:17

Международный Олимпийский Комитет (МОК) в официальном заявлении поблагодарил лидеров G-20 за поддержку переноса решения Олимпийских игр Токио-2020, передает zakon.kz.

По информации Olympic.kz, в заявлении, опубликованном в четверг на саммите лидеров G-20, сообщалось, что главы государств высоко оценили усилия, направленные на сохранение здоровья народов путем переноса крупных общественных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на более поздний срок.

Мы высоко оцениваем решимость Японии провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020 в их полном объеме в качестве символа человеческой жизнестойкости, - отмечалось в заявлении.

Президент МОК Томас Бах прокомментировал оценку от лидеров G-20.

Это большой стимул для Японии и МОК, а также для их совместной приверженности Олимпийским играм в Токио-2020, получить значительную поддержку мировых лидеров совместным заявлением G-20. Человечество в настоящее время находится в темном туннеле. Эти Олимпийские игры Токио-2020 могут стать светом в конце этого туннеля, - заявил Томас Бах

Ранее стало известно, как будут отбираться спортсмены на перенесенную на год Олимпиаду в Токио.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты