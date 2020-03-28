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США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом

Всего США всем странам выделили $274 млн.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 14:39

Госдеп США принял решение оказать помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Средства выделены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику коронавирус, поддержку технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия.

Всего Государственный департамент и Агентство США по международному развитию выделили $274 млн на помощь десяткам стран мира в связи с пандемией коронавируса. $23,4 млн предоставлено ВОЗ и ЮНИСЕФ.


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