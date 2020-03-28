Задержаны таксисты, перевозившие людей окольными путями в закрытый Алматы

Наказание определит суд.

Мужчины, занимающиеся частным извозом, подавали объявления в приложениях такси и незаконно перевозили людей из области в город, передает zakon.kz.

По данным портала рolisia.kz, в свое оправдание таксисты заявили, что пошли на нарушение в погоне за легкими деньгами, поскольку в эти дни пассажирские перевозки, по их словам, выросли в цене в несколько раз.

В своих объявлениях они так и писали, что завезут и вывезут в город за сумму 5 тыс. тенге с человека. Эти “бомбилы” знали объездные пути и разработали хитрую схему: один из них берет пассажиров с одного конца, довозит до определенного места на объездной дороге, там их клиент, по задумке, должен пройтись немного пешком до другого таксиста, который, в свою очередь, довозит пассажира уже до адреса. Такая схема работала в оба конца. К слову, оба извозчика приходятся друг другу родственниками и проживают в Алматинской области. Разработка и разоблачение фигурантов нам реализованы при посильной помощи сотрудников ДКНБ по городу Алматы и Управления собственной безопасности Департамента полиции, – уточнил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.476 КРКобАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). Составленные материалы направлены Специализированный межрайонный административный суд города Алматы, который вынесет решение о наказании либо штрафом, либо административным арестом.

Добавим, что с 19 марта Алматы закрыт на карантин в рамках объявленного в Казахстане режима ЧП с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19. На данный момент в мегаполисе подтверждено 58 случаев заболевания коронавирусом, 2 человек вылечились, погибших в городе нет. Подробнее здесь.

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