На общем счету фонда уже свыше 9,5 млрд тенге.

Республиканский общественный фонд "BIRGEMIZ" зарегистрировал первый региональный фонд - "Birgemiz-Mangystau", сообщает zakon.kz.

Birgemiz-Mangystau зарегистрирован в Мангистауской области. По словам председателя республиканского фонда "BIRGEMIZ" Руслана Сакеева, с целью обеспечения открытости и прозрачности распределения спонсорских средств регионам запретили аккумулировать собранные пожертвования в уже существующих фондах, а рекомендовали зарегистрировать новые. Для обеспечения контроля в каждом регионе будут созданы ревизионная комиссия и попечительский совет, в том числе с привлечением активистов и общественников.

На ежедневной основе в столицу будет предоставляться информация от каждого регионального фонда о полученных и реализованных средствах, о количестве адресатов, кому доставили помощь, о составах продовольственных и санитарно-гигиенических корзинах, все финансовые подтверждающие документы и др. Далее еженедельно мы будем публиковать отчет в разрезе каждого региона на официальном сайте и в соцсетях, - сообщил Сакеев.

В целом, на сегодняшний день на счет фонда поступило уже 9,5 млрд. тенге. В данный момент продолжается работа по уточнению категорий и списков граждан, нуждающихся в помощи.

Еще раз хочу напомнить, что все пожертвования люди вносят исключительно на добровольной основе. Отчисления от бюджетных организаций, а также их заработной платы мы принимать не будем. Все выплаты, транзакции, расчеты фонда будут осуществляться только в безналичной форме, - сказал он.

В рамках объявленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым общереспубликанской акции "Біз біргеміз!" по линии партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" оказание социальной помощи различным группам населения было начато еще до создания данного фонда.

По поручению Елбасы партией "Nur Otan" было выделено 150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах Нур-Султан и Алматы, где объявлен карантин. Еще 200 млн. тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции было направлено из Фонда Первого Президента.

Благодаря этим средствам активисты партии и волонтеры "Jas Otan" на бесконтактной основе ежедневно обеспечивают социально уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости и др.

Именно этот опыт "Nur Otan" и "Jas Otan" мы будем использовать в работе нашего и региональных фондов по поддержке наиболее нуждающегося населения во время коронавируса, - подчеркнул Руслан Сакеев.

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