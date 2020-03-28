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В Казахстане еще один человек выздоровел от коронавируса

Всего в стране 15 выздоровевших.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 16:00

В Казахстане еще один зараженный коронавирусом сумел выздороветь, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, в общем в стране выздоровели 15 человек: 13 в Нур-Султане и два в Алматы.

28 марта сообщалось, что из столичной больницы будут выписаны 11 человек.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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