В Казахстане еще один человек выздоровел от коронавируса
Всего в стране 15 выздоровевших.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 16:00
В Казахстане еще один зараженный коронавирусом сумел выздороветь, передает zakon.kz.
Согласно информации Минздрава РК, в общем в стране выздоровели 15 человек: 13 в Нур-Султане и два в Алматы.
28 марта сообщалось, что из столичной больницы будут выписаны 11 человек.
26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.
В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
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