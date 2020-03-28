Еще 10 объездных троп блокировали по периметру Алматы

40 объездных путей было выявлено вокруг города.

Вокруг Алматы выявлено в общем 40 объездных путей, сообщает zakon.kz.

– Специализированным межрайонным административным судом по ст. 476 КРКобАП – нарушение правил режима ЧП рассмотрено 132 административных материала, из которых административному аресту подвергнуто 74 человека, остальные оштрафованы. Кроме того, силами оперативных служб и дорожно-патрульной полиции проведены объезды приграничных зон с Алматинской областью, с целью установления объездных путей для въезда/выезда из города. Так, в ходе проведенных обследований выявлены и заблокированы, путем установления бетонных блоков, а также выставления нарядов из числа военнослужащих Национальной гвардии 40 объездных путей: в Алатауском район – 18, Жетысуском – 9, Медеуском – 6, Наурызбайском – 4 и Турксибском районе – 3, – сообщил Polisia.kz начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Согласно памятке по пропускной системе, всего за день в город заехало 3 тысячи 416, в которых находилось 3 тысячи 130 человек. Из города выехало за день 3 тысячи 894 единиц автотранспорта, в которых находилось 3 тысячи 043 человек.

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