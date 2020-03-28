На пять суток арестовали жителя Тараза, организовавшего Беташар во время ЧП

С тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

В Таразе мужчина организовал в домашних условиях праздничное мероприятие Беташар. Его арестован на пять суток, сообщает zakon.kz.

С тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу и предупредили о не допущении подобных случаев в режиме ЧП, - сказал Polisia.kz начальник МПС УП города Тараз Мамытбеков.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что в период чрезвычайного положения граждане, игнорирующие установленные требования безопасности и подвергающие опасности здоровье населения, понесут соответствующее наказание.

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