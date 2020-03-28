Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На пять суток арестовали жителя Тараза, организовавшего Беташар во время ЧП

С тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

Фото : кадр из видео28 марта 2020, 16:49

В Таразе мужчина организовал в домашних условиях праздничное мероприятие Беташар. Его арестован на пять суток, сообщает zakon.kz.

С тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу и предупредили о не допущении подобных случаев в режиме ЧП, - сказал Polisia.kz начальник МПС УП города Тараз Мамытбеков.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что в период чрезвычайного положения граждане, игнорирующие установленные требования безопасности и подвергающие опасности здоровье населения, понесут соответствующее наказание.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты