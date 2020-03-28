Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские начали расследования после утечки данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте

Как заверил министр, информация по этому делу обязательно будет предоставлена.

Фото : topspb.tv28 марта 2020, 16:52

Полицейские начали расследования после утечки данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Каким образом фамилия, имя, отчество и адрес заразившегося коронавирусом в Шымкенте появилось в соцсетях? Департаментом полиции по городу Шымкент по факту распространения в социальных сетях персональных данных заболевшего коронавирусной инфекцией проводится досудебное расследование по части 5 статьи 147 Уголовного кодекса, — сообщил Абаев.

Он добавил, что информация по этому делу обязательно будет предоставлена.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты