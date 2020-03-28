Полицейские начали расследования после утечки данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте
Как заверил министр, информация по этому делу обязательно будет предоставлена.
Фото : topspb.tv28 марта 2020, 16:52
Полицейские начали расследования после утечки данных о пациенте с коронавирусом в Шымкенте, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.
Каким образом фамилия, имя, отчество и адрес заразившегося коронавирусом в Шымкенте появилось в соцсетях? Департаментом полиции по городу Шымкент по факту распространения в социальных сетях персональных данных заболевшего коронавирусной инфекцией проводится досудебное расследование по части 5 статьи 147 Уголовного кодекса, — сообщил Абаев.
Он добавил, что информация по этому делу обязательно будет предоставлена.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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