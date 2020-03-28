Органы казначейства РК работают по сокращенному графику

Банки второго уровня и финансовые организации осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными актами Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Оперативный штаб по чрезвычайному положению при акимате города Алматы сообщает, что в в период с 30 марта по 5 апреля органы казначейства осуществляют свою деятельность по сокращенному графику, передает zakon.kz.

Банки второго уровня и финансовые организации осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными актами Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Ранее Нацбанк сообщил, что работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах Алматы и Нур-Султан на указанный период, будет приостановлена.

Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг.

Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет обеспечиваться банками в обычном режиме.

Деятельность РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" по обработке платежей банков, Комитета Казначейства и других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме.

Это связанно с решением Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК о приостановлении с 30 марта по 5 апреля текущего года в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!