Появилось видео погони за нарушителями, рвущихся в карантинную зону

Почти каждый день на границе между областью и городом полицейские выявляются десятки нарушителей.

В Алматинской области полицейские сняли на видео погоню за нарушителями, рвущихся в карантинную зону, сообщает zakon.kz.

Почти каждый день на границе между областью и городом полицейские выявляются десятки нарушителей.

По информации polisia.kz, 20-летний гражданин Ш., задержан на блокпосту №1 Боралдайского сельского округа, в тот момент, когда он решил проскользнуть границу через поле. После того, как он был замечен полицейскими, бросился наутек через Сакские корганы. Однако тщетно – эта попытка не увенчалась успехом, и мужчина был задержан.

Прежде всего, граждане должны понимать, что такими действиями они попадают в зону риска. Мы призываем граждан не нарушать требования карантина и режима чрезвычайного положения, строго соблюдать санитарные и гигиенические нормы и временно оставаться дома, – сказал начальник отделения полиции Боралдайского сельского округа Бейбит Байзиханов.

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