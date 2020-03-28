Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На улицах Алматы будут звучать оповещения

В городе введен карантин.

Фото : novosti-saratova.ru28 марта 2020, 17:59

На улицах Алматы будут звучать оповещения, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители! В городе введен карантин: находитесь дома и не подвергайте риску себя и окружающих. При появлении признаков простуды звоните по номеру 103. По всем остальным вопросам звоните на 1406 и 1308, - говорится в оповещении.

C 28 марта усилен режима карантина в Алматы.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты