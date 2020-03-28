На улицах Алматы будут звучать оповещения
В городе введен карантин.
Фото : novosti-saratova.ru28 марта 2020, 17:59
На улицах Алматы будут звучать оповещения, сообщает zakon.kz.
Уважаемые жители! В городе введен карантин: находитесь дома и не подвергайте риску себя и окружающих. При появлении признаков простуды звоните по номеру 103. По всем остальным вопросам звоните на 1406 и 1308, - говорится в оповещении.
C 28 марта усилен режима карантина в Алматы.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013938-804ca2a906aa430de52968a653cf77b0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...