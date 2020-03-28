В городе введен карантин.

На улицах Алматы будут звучать оповещения, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители! В городе введен карантин: находитесь дома и не подвергайте риску себя и окружающих. При появлении признаков простуды звоните по номеру 103. По всем остальным вопросам звоните на 1406 и 1308, - говорится в оповещении.

C 28 марта усилен режима карантина в Алматы.

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