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Какую справку потребует предъявить патруль на улице

У сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет перечень предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой справке.

Фото : Matritca.kz28 марта 2020, 18:07

Как уже неоднократно говорилось, в Нур-Султане и Алматы вводятся дополнительные ограничения. Ограничено передвижение по городу, за исключением некоторых случаев. А чтобы добраться до работы – необходима справка, сообщает zakon.kz.

Передвижение от места жительства до места работы и обратно допускается лишь при наличии справки с места работы.

Она должна включать наименование организации, БИН, вид деятельности, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, ФИО работника и его ИИН с указанием места жительства.

Выглядит справка вот так:

На предприятии ее должны заполнить и поставить печать. Справка выдается каждому сотруднику.

Стоит отметить, что у сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет перечень предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой справке.

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