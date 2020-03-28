Какую справку потребует предъявить патруль на улице
У сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет перечень предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой справке.
Как уже неоднократно говорилось, в Нур-Султане и Алматы вводятся дополнительные ограничения. Ограничено передвижение по городу, за исключением некоторых случаев. А чтобы добраться до работы – необходима справка, сообщает zakon.kz.
Передвижение от места жительства до места работы и обратно допускается лишь при наличии справки с места работы.
Она должна включать наименование организации, БИН, вид деятельности, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, ФИО работника и его ИИН с указанием места жительства.
Выглядит справка вот так:
На предприятии ее должны заполнить и поставить печать. Справка выдается каждому сотруднику.
Стоит отметить, что у сотрудников полиции, Нацгвардии и вооруженных сил будет перечень предприятий, которые они будут сверять с деятельностью, указанной в этой справке.
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