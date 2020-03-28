Самолечением занимался врач, умерший в Узбекистане от коронавируса 

Он заразился после контакта с первой пациенткой.

В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он не обратился в медучреждение и занимался самолечением, сообщает zakon.kz.

По информации Gazeta.uz, он заразился после контакта с первой пациенткой, прибывшей из Франции.

Выяснилось, что он первоначально знал о своей болезни, но не обратился к медицинским специалистам, пытался тайком, самостоятельно лечиться дома, — говорится в сообщении Минздрава Узбекистана.

После осложнения заболевания 26 марта мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте. 27 марта был переведен в клинику НИИ вирусологии.

На сегодня число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса составляет 104.

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