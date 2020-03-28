Ученые установили время сохранения коронавируса в организме

В мире зафиксировано более 600 тыс. случаев заражения.

Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время сохранения коронавируса в организме, сообщает zakon.kz.

По результатам исследования врачи пришли к выводу, что у половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. В связи с этим ученые считают необходимым продлить срок карантина излечившихся от коронавирусной инфекции на одну-две недели.

По информации Lenta.ru, специалисты проанализировали данные 16 пациентов, средний возраст которых составил 35,5 лет, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля 2020 года. Все они выздоровели и имеют отрицательный вирусный статус. Изначально вирусный статус был подтвержден двумя последовательными тестами по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести, отметил участник исследования пульмонолог. Инкубационный период составлял в среднем пять дней, у всех присутствовали повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка.

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