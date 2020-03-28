Кто получит выплаты в связи с введением ЧП в Нур-Султане?

Заявление подается работодателем через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства".

Сегодня на брифинге в акимате Нур-Султана руководитель городского управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина разъяснила порядок социальных выплат лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения в размере 1 месячной заработной платы (42 500 тенге), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Социальные выплаты получат работники субъектов малого и среднего предпринимательства (работник находился в отпуске без сохранения заработной платы), индивидуальные предприниматели, деятельность, которых приостановлена. Обязательным условием является начисление отчислений в Государственный фонд социального страхования не менее трех месяцев за последние 12 месяцев до даты введения ЧП, то есть работодатель оплачивал за работника", - сообщила С. Нургожина.

Заявление подается работодателем через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства". К нему прикладываются сканированные версии документов и подписывается электронной цифровой подписью. Документы, должны подтверждать факт потери дохода плательщика в связи с ограничениями деятельности в период чрезвычайного положения.

Алгоритм назначения и выплаты социальной помощи выглядит следующим образом. Первое: работодатель формирует список работников, из числа находящихся в отпуске без сохранения заработной платы; подает заявление в Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан (через портал "Электронного правительства" с приложением необходимых документов). Второе: управление занятости и социальной защиты в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления работодателя выносит его на рассмотрение Городского штаба по вопросам занятости населения. Третье: штаб в течение одного рабочего дня выносит решение в виде заключения и передает документы в Государственную корпорацию, - продолжила Нургожина.

Далее, по ее словам, государственная корпорация в течение трех рабочих дней формирует электронный макет дела отдельно по каждому работнику и направляет в филиал Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

В свою очередь, ГФСС в течение одного рабочего дня принимает решение о назначении или отказе в назначении социальных выплат. После этого Государственная корпорация осуществляет социальные выплаты получателям, информирует работника о принятом филиалом Фонда решении посредством sms-оповещения на мобильный телефон работника. В течение одного рабочего дня с даты утверждения решения формирует списки и направляет уведомление в управление занятости и социальной защиты города, которое в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления Госкорпорации информирует о принятом решении плательщика социальных отчислений.

В случае возникновения вопрос, работодатели и жители города могут получить онлайн консультации в Штабе, посредством телефонной связи 55-14-87, 55-01-74, 55-69-59, 55-67-12 и информации на официальной странице управления:

http://uzsp.astana.kz/, instagram: @upravlenie_zanyatosti, facebook: "Управление Занятости г.Нур-Султан".

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