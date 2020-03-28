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Песня про самоизоляцию набирает обороты в Сети

В клипе звезды шоу-бизнеса показали вое времяпрепровождение во время карантина.

Фото : кадр из видео28 марта 2020, 18:52

Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию, где показали свое времяпрепровождение во время карантина, сообщает zakon.kz.

Так, телеведущая Ольга Бузова снялась в душе, а супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев продемонстрировали танцы с сыном. Аналогичный досуг выбрал и певец Филипп Киркоров. Его коллега Дима Билан и супермодель и актриса Ирина Шейк в видеоролике занимаются домашней уборкой.

В клипе также снялись видеоблогер и ведущая Настя Ивлеева, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), телеведущая и бывший виджей телеканала "MTV Россия" Ирена Понарошку, певица Елка и другие.


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