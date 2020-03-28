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Препарат для лечения коронавируса создали в России

Это препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 19:07

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса. Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.


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