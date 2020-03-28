Специалисты назвали самую подготовленную к пандемии страну

Нигерийское правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии.

Обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим назвал Нигерию самой подготовленной к пандемии страной, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он пишет, что страна уже имеет успешный опыт борьбы с инфекциями. В 2014 году в Нигерию приехал зараженный мужчина из Либерии, где на тот момент разгорелась эпидемия Эболы. За несколько недель он инфицировал почти 20 человек в двух городах, 8 из них погибли.

Тогда местные власти справились с ситуацией благодаря оперативным и жестким мерам. Они проследили цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек.

Нигерийское правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии, отметил Фаузи Салим. По его мнению, такой опыт позволил стране успешно отреагировать на пандемию коронавируса.

В течение нескольких недель, пока коронавирус (COVID-19) распространялся во множестве стран мира, ситуация в Африке оставалась стабильной, особенно в государствах южнее Сахары. Однако, в конце концов, вирусу удалось проникнуть и в этот регион: сегодня в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитываются почти 1000 случаев заражения. Остальные государства в это время остаются нетронутыми эпидемией, что представляет собой большую загадку для исследователей по всему миру. Пока одни не могут объяснить ситуацию, другие видят причину в отсутствии большого потока граждан, перемещающихся между Африкой и Китаем.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, африканский климат является главной причиной того, что вирус обходит этот континент.

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