Столичные дезинфекторы рассказали о своей работе 

В ежедневной обработке территорий принимают участие 450 человек. В

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане проводятся работы по дезинфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

Выезжаем с раннего утра, обрабатываем внутридворовые территории, подъезды, площадки, детские площадки. Большое внимание уделяем местам скопления людей, это очень важно. Препарат эффективный. Просим жителей относиться к инфекции со всей серьезностью. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В нашей работе обязательно должны быть маски, защитные средства. Работа дезинфектора - трудоёмкий процесс, у нас у всех спецодежда, мы поднимаем на себя тяжёлую аппаратуру, ее нужно периодически заправлять. Самое главное для нас - тщательно обрабатывать территорию. Относимся к работе со всей ответственностью, - сказал Куаныш Танкеев.

Особое внимание уделяется местам массового скопления людей: соцобъектам, рынкам, супермаркетам/, тротуарам, придомовым территориям, детским площадкам, подъездам и т.д.

В ежедневной обработке территорий принимают участие 450 человек. В проведении мероприятий помимо городских служб также задействованы военнослужащие подразделения биологической защиты Вооруженных сил.

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