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Туристические поездки и походы в Туркестанской области приостановлены

Область является одним из наиболее насыщенных культурно - историческими ресурсами регионов республики.

Фото : УВП Туркестанской области28 марта 2020, 19:41

Туристические поездки и походы в Туркестанской области приостановлены. Подобные меры предпринимаются, прежде всего для защиты жизни и здоровья населения, предотвращения распространения вируса, сообщает zakon.kz.

Область является одним из наиболее насыщенных культурно - историческими ресурсами регионов республики. В её пределах находится более 1600 памятника истории и культуры. Территория Туркестанской области богата не только культурно-историческими архитектурными памятниками, но и наличием различных интересных природных объектов, которые главным образом расположены в горных и предгорных частях области. Основными объектами экотуризма являются особо охраняемые территории: Каратауский и Аксу-Джабаглинский государственные природные заповедники, Сайрам- Угамский национальный природный парк, региональный природный парк Сырдария-Туркестан.

В настоящее время для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в гостиницах и ресторанах, общежитиях, санаториях и других местах с высокой плотностью населения туристические объекты дезинфицируются в строгом соответствии с санитарными нормами. В целом количество объектов размещения в Туркестанском регионе составляет 219 объектов. В том числе 168 гостиниц и баз отдыха, 51 санаторий-профилакторий.

В настоящее время в Сарыагашском районе всего 36 санаториев, а 34 учреждения региона обслуживают граждан, которые были отправлены до чрезвычайной ситуации. На всех этих объектах осуществляются профилактические и санитарные меры против опасного вируса.


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