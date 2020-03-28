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Что говорят казахстанцы, переждавшие 14-дневный карантин

Те, кто покидают карантин, просят казахстанцев всерьез отнестись к пандемии и к принимаемым против вируса мерам.

Фото : Коллаж Zakon.kz28 марта 2020, 19:43

Казахстанцы прибывшие из-за границы помещаются в стационар на 14-дневный карантин. Те, кто "отсидел срок" записали видеообращение, сообщает zakon.kz.

Прежде всего, они выразили огромную благодарность медицинскому персоналу, работавшему не покладая рук. Сутками находились на работе, чтобы не допустить распространения вируса.

Те, кто покидают карантин, просят казахстанцев всерьез отнестись к пандемии и к принимаемым против вируса мерам. Еще раз упомянули о необходимости как можно меньше передвигаться по городу и соблюдать режим самоизоляции.

С коронавирусной инфекцией шутить нельзя, - говорит пациентка по имени Арайлым, - то, что говорится в новостях – правда.

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