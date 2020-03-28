Туркестан: около 20 000 масок распространено в городе Кентау

Наряду с этим, в Кентау проводится дезинфекция городских улиц и парков, клумб и аллей, подъездов и дворов.

Сегодня в городе Кентау Туркестанской области бесплатно распространено около 20 000 масок, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Городская волонтерская организация является инициатором данной плодотворной деятельности. Молодые люди, посетившие каждую улицу города, подарили горожанам маски и специальные защитные перчатки, при этом рассказали, как защитить себя от коронавируса. Волонтеры объяснили и предупредили население о необходимости соблюдения всех мер предосторожности и поделились различными советами.

Волонтеры шили маски сами, вручную. Теперь они распространяют их на улицах города и при въезде в Кентау для посетителелей на контрольно-пропускном пункте, расположенном у ворот. В дальнейшем мы раздадим малообеспеченным семьям, ветеранам и людям с ограниченными возможностями и продолжим хорошее начинание в дальнейшем, - сказал руководитель городского молодежного ресурсного центра Канат Бекметов.

Наряду с этим, в Кентау проводится дезинфекция городских улиц и парков, клумб и аллей, подъездов и дворов.

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