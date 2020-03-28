Столичный акимат опубликовал полный список ограничений в период карантина

Перечень разрешенных видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат приостановлению опубликован здесь же.

Акимат Нур-Султана опубликовал полный список по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города, сообщает zakon.kz.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", протоколами Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 26 марта 2020 года № 6 и № 7 от 27 марта 2020 года, в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с увеличением случаев выявления коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории карантинной зоны по городу Нур-Султан РЕШИЛ:

1. Приостановить с 00:00 час. 30 марта до 00:00 час. 6 апреля 2020 года:

1) деятельность всех организаций (независимо от формы собственности) за исключением организаций, осуществляющих свою деятельность согласно приложению к настоящему решению;

2) передвижение общественного транспорта;

3) деятельность строительных компаний за исключением, где имеются общежития на строительных площадках для рабочих с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки.

2. Субъектам финансового рынка в период с 00:00 час. 30 марта до 00:00 час. 6 апреля 2020 года руководствоваться совместным приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 88 и Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 марта 2020 года № 169, а также приказом Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 87 "О деятельности дочерних организаций и отдельных филиалов Национального Банка Республики Казахстан в период усиления режима карантина".

3. На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан приостановить:

1) функционирование общественных мест: парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные места отдыха граждан.

2) работу уполномоченных организаций, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.

4. Ввести на территории карантинной зоны с 00:00 час. 30 марта до 00:00 час. 6 апреля 2020 года ограничение на передвижение людей и личного транспорта по городу без крайней необходимости за исключением следующих случаев:

1) передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебное удостоверение) для организаций согласно приложению;

2) приобретение продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания или работы;

3) выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;

4) выгул домашних животных в непосредственной близости от места проживания.

5. На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан, лицам старше 55 лет рекомендовать ограничить выход на улицу без крайней необходимости за исключением случаев, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 настоящего решения.

6. Организациям (независимо от формы собственности), осуществляющим деятельность согласно приложению:

1) обеспечить доставку сотрудников до места работы;

2) обеспечить сотрудников справками о месте работы.

7. Установить график работы с 10:00 час. до 20:00 час. магазинам, связанные с продуктами питания и товарами первой необходимости, расположенные в многоквартирных жилых домах.

8. Департаменту полиции города Нур-Султан:

1) при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных требований, установленных на период действия чрезвычайного положения и карантина принимать соответствующие административные меры;

2) в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений;

9. Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства по городу Нур-Султан совместно с акиматами Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области организовать грузовой транспорт для централизованного обеспечения продовольствием прилегающих населенных пунктов из карантинной зоны.

10. Государственному учреждению "Управление внутренней политики города Нур-Султан" провести информационное сопровождение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах по ограничению и социальной изоляции, призванных обеспечить локализацию очагов заражения и минимизацию рисков ее распространения среди жителей столицы, раскрыть важность решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства.

11. Всем государственным органам и территориальным подразделениям принять меры, вытекающие из настоящего решения.

12. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

13. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания.

Перечень разрешенных видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат приостановлению

1. Система здравоохранения, включая:

1) Медицинские учреждения (больницы, поликлиники);

2) Лабораторные услуги;

3) Аптеки.

2. Ветеринарные службы

3. Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:

1) Электроэнергетические компании;

2) Водоснабжение/теплоснабжение;

3) Противопожарная и аварийно-спасательные службы;

4) Услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов);

5) Уборка улиц и помещений;

6) Сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

7) Дезинфекция;

8) Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

9) Телекоммуникации и связи;

10) Услуги специализированных транспортных средств и службы такси;

11) Почтовые, курьерские услуги.

12) Контакт-центры филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Нур-Султан, ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" акимата города Нур-Султан".

4. Аэропорт.

5. Торговые сети, супермаркеты и продуктовые магазины, связанные с продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах.

6. Средства массовой информации.

7. Автозаправочные и автогазозаправочные станции.

8. Другие важные услуги, в том числе:

1) сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости.

2) рестораны, кафе только с принятием онлайн заказов и доставки еды курьерами с усиленным соблюдением санитарных норм до 20:00 час.

3) торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

9. Государственные органы (центральные и иные) и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первых руководителей.

* Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по номеру 109 для перенаправления в Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия настоящего решения и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.

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