Какие меры по стабилизации экономики будут проводится в Казахстане?

Будет предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года.

Правительство Казахстана разработало меры по стабилизации экономики в Казахстане, сообщает zakon.kz.

До 1 октября 2020 года будет установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров.

До 31 декабря 2020 года будут освобождены от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

На 2020 год будет установлен коэффициент "0" к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг; Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Будет предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года.

Будет приостановлено до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

Будут продлены до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

Также приостановят проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверок.

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