Арестованы еще двое мужчин за попытку обойти блокпосты в Акмолинской области

Полицейские в очередной раз призывают жителей пристоличных населенных пунктов неукоснительно соблюдать установленные правила карантинного режима.

Несмотря на полное ограничение на въезд и выезд из Нур-Султана, акмолинские полицейские ежедневно регистрируют факты, когда жители пристоличных городов и сел, игнорируя установленные требования, пытаются попасть в столицу через объездные пути и полевые дороги, сообщает zakon.kz.

26 марта сотрудниками отдела полиции Целиноградского района, был задержан 37-летний житель города Нур-Султан, который обойдя блок-пост через проселочную дорогу по Коргалжынской трассе, пытался попасть в столицу.

Еще один случай был зарегистрирован 27 марта. 33-летний житель города Акколь незаконно обошел блок-пост между селами Косшы и Кызылжар, тем самым нарушив режим въезда и выезда, который был объявлен государственным органов в село Косшы.

В отношении нарушителей сотрудниками местной полицейской службы Целиноградского РОП соатвлены административные протоколы по статье 476 КоАП РК (нарушение режима чрезвычайного положения). Согласно постановления районного суда, нарушители подвергнуты административному аресту на 10 суток, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские в очередной раз призывают жителей пристоличных населенных пунктов неукоснительно соблюдать установленные правила карантинного режима, не препятствовать законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и не подвергать опасности здоровье населения.

Такие временные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты, - отмечают стражи порядка.

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