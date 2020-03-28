В США подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки

Теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства.

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний подросток скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает zakon.kz.

Пациент, у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, однако ему отказали в помощи из-за отсутствия страховки и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце. Врачи из этой больницы шесть часов пытались спасти его, однако 17-летний пациент скончался, - сказал мэр города.

По информации РИА Новости, изначально его смерть связывали с COVID-19, однако теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства.

В США число зараженных превысило 104 тысячи человек, более 1700 из них скончались.

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