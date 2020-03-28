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Полицейские Нур-Султана патрулируют улицы в период карантина

Главная задача полицейских минимизировать риски для здоровья граждан.

Фото : YouTube28 марта 2020, 22:45

Пешие патрули предупреждают жителей о мерах предосторожности с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В случае нарушении карантинного режима, за исключением выхода в магазин за продуктами, медицинские учреждения, аптеку, на работу или выгула собак, сотрудниками полиции будут составляться административные протокола в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, установлен запрет на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек. Департаментом полиции организовано патрулирование по соблюдению введенных ограничений. Невыполнение режима карантина влечет административную ответственность по статье 476 КоАП РК, в виде штрафа 10 МРП, либо арест до 15 суток.

Сейчас главная задача полицейских минимизировать риски для здоровья граждан. Сами стражи порядка ежедневно находясь на передовой в борьбе с вирусом, зачастую рискуют собственным здоровьем. Поэтому не стоит пренебрегать требованиями карантинного режима. Об этом полицейские предупреждают и водителей, проводя с ними разъяснительную работу. О важности соблюдения карантина стражи порядка призывают и через громкоговорители.

Наша главная цель предупредить как можно больше людей о мерах предосторожности. Поскольку наш город впервые закрыт на карантин из-за угрозы распространения опасного вируса, сейчас очень важно проводить разъяснительную работу. Используя громкую связь при патрулировании, мы рассчитываем, что жители обратят внимание на важность соблюдения правил и ограничении, которые сейчас действуют, - отметили в департаменте полиции.

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