В США разработали пятнадцатиминутный тест на коронавирус

Устройство позволит проводить порядка 50.000 тестов на коронавирус ежедневно.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирусную инфекцию, дающий результат в течение 15 минут, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Компания получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого молекулярного теста на коронавирус.

Отмечается, что тест показывает отрицательные результаты за 13 минут, а положительные - всего за пять.

Ранее о разработке в США этого теста сообщил вице-президент США Майк Пенс. В ходе пресс-конференции в четверг он отметил, что Abbott Laboratories подала методику теста, который дает результат за четверть часа, на одобрение регулятору FDA.

В заявлении отмечается, что компания планирует нарастить производство с целью начать со следующей недели поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.

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