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В Акорде погас свет - час Земли прошел в РК

В Казахстане прошла акция "Час Земли".

Фото : Фонд Земли "Устойчивое развитие"29 марта 2020, 00:12

В рамках акции "Час Земли" вечером в субботу погас свет в тысячах городов по всему миру; среди прочих погрузились во тьму здания Резиденции Президента "Акорда", "Назарбаев Университет", визитная карточка Алма-Аты гостиница "Казахстан" и еще более сотни знаковых объектов и сооружений РК, сообщает zakon.kz.

По всему миру участники акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли" на 60 минут - с 20:30 по 21:30 по местному времени, традиционно, начиная с 2007 года, а в Казахстане с 2009 года, дома, в общественных местах и учреждениях выключили свет, чтобы послать сообщение о приверженности планете.

"На этот раз люди собрались только виртуально, так как кризис с коронавирусом исключил какие-либо собрания", - говорится в сообщении Фонда Земли "Устойчивое развитие".

Я призываю участников остаться дома, прошу услышать и осознать, что биоразнообразие находится под невидимым давлением и что около миллиона видов находятся под угрозой исчезновения - заявил волонтёр с 11-ти летним стажем самой массовой акцией в истории человечества Час Земли Алан Бесен.

Час Земли получил поддержку со стороны президента Казахстана Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и других официальных лиц.


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