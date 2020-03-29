Россия закроет госграницу из-за коронавируса

Во всех регионах введен режим повышенной готовности.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 00:00 30 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, говорится в документе.

Данные меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.

Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Исключение решили сделать в том числе для:

дипломатов и членов их семей,

экипажей разных судов,

россиян, выезжающих из страны из-за смерти близкого родственника,

жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами,

людей, проживающих в Калининградской области.

Въезд иностранцев в Россию ограничен с 18 марта до 1 мая. Полеты во многие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу тоже сокращены.

На вывоз россиян из других государств в связи с пандемией из резервного фонда правительства решили выделить 1,5 млрд рублей. Вывозить туристов прекратят 31 марта.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Семеро пациентов скончались. Во всех регионах введен режим повышенной готовности.

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