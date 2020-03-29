Россия закроет госграницу из-за коронавируса
Во всех регионах введен режим повышенной готовности.
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 00:00 30 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, говорится в документе.
Данные меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.
Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Исключение решили сделать в том числе для:
дипломатов и членов их семей,
экипажей разных судов,
россиян, выезжающих из страны из-за смерти близкого родственника,
жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами,
людей, проживающих в Калининградской области.
Въезд иностранцев в Россию ограничен с 18 марта до 1 мая. Полеты во многие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу тоже сокращены.
На вывоз россиян из других государств в связи с пандемией из резервного фонда правительства решили выделить 1,5 млрд рублей. Вывозить туристов прекратят 31 марта.
По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Семеро пациентов скончались. Во всех регионах введен режим повышенной готовности.
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