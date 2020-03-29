Сейчас не время для хайпа – Тлеухан Абилдаев

В этот нелегкий для всех, а в особенности для медиков период, хочу попросить всех наших граждан воздержаться от негатива в их адрес, - руководитель управления общественного здоровья Алматы.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Дорогие алматинцы, казахстанцы!

Каждому из вас известна сложная эпидемиологическая ситуация, имеющая место, как в нашей родной стране, так и во всем мире. Бесспорно и вполне объяснимо, что эта проблема внесла свои коррективы в нашу жизнь, в наш быт, в деятельность всего государства.​ Она вызывает определенные трудности на разных уровнях жизнедеятельности страны, доставляет массу неудобств в нашей повседневной жизни, сказывается на общем психологическом климате, вызывая определенные страхи и сомнения у​ людей. Сейчас мы переживаем с вами период времени, уверен, что это временный период, когда от каждого из вас зависит то, как мы преодолеем это нелегкое испытание.

Хотелось бы призвать всех​ наших граждан, медицинских работников, средств массовой информации, блогеров, популярных личностей сплотиться в борьбе с коронавирусом, проявить порядочность, высокую ответственность не только за собственное здоровье и жизнь, но и окружающих, патриотизм, человеколюбие, лучшие человеческие качества и выполнять все рекомендации специалистов, строго соблюдать карантинные мероприятия! Сейчас не время для беспечности!

Отдельно хотел бы обратиться к горожанам, которые пребывают в беспрецедентном состоянии – находятся на карантине с ограниченным передвижением. Понятно, что это сложно, но надо продержаться. Эти​ меры направлены на то, чтобы остановить вирус.​ Чем больше вы будете соблюдать меры предосторожности, тем быстрее мы справимся с этой проблемой.

Искренне и сердечно хочу особо​ поблагодарить моих дорогих​ коллег – медицинских работников за их достойный Труд!​ Именно на вас, нас легла в эти дни самая главная ответственность.​ Особенно хочу выделить и отметить медицинских работников, которые в эти дни пребывают вдали от своих семей, детей, ночуя в своих больницах, где они выхаживают пациентов. Несмотря ни на что, ни на время, ни бытовые неудобства, непривычные условия ежедневной жизни, самоотверженно трудятся, изматываются, отдают всего себя и выкладываются на работе, но, однако, ни один из них не пожаловался на эти трудности! Так как понимают, что иначе никак. Понимают свою ответственность и выполняют свой профессиональный долг. Были только единичные случаи, когда медработники увольнялись, боясь риска заражения, но таких случаев ничтожное меньшинство.​ Ведь для того мы и выбирали профессию врача, чтобы спасать жизни, как бы это банально не звучало. Но это правда. И я обо всем этом знаю, я вижу, ценю, дорожу каждым из вас и горжусь вами, коллеги! За это я хочу выразить публично огромную благодарность и почтение моим коллегам, начиная от младшего медперсонала и заканчивая главными врачами медицинских организаций нашего города. Особая благодарность санитарам, медсестрам, медбратьям, врачам, профессорам, сотрудникам административно-хозяйственной части, которые трудятся в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах города.​

Уважаемые коллеги! Мы должны выстоять, на нас сейчас обращены все надежды и чаяния наших людей. С такими трудностями​ мы, как и весь мир, столкнулись впервые, и вы должны понимать, что проблемы могут возникать. Но, тем не менее, мы справляемся, не даем вирусу бесконтрольно распространяться. На сегодняшний момент успешно вылечены от коронавируса​ 18 человек! Люди поддерживают вас молитвами, словами, пишут вам стихи и сочиняют песни. Вы профессионалы своего дела, от вас и нас сейчас зависит будущее Нации! Прошу вас набраться терпения и сил, с вами вся страна и весь мир.

Вместе с тем, хотелось бы призвать всех наших граждан, размещающих посты и комментарии в социальных сетях, и всех, кто сегодня несет людям информацию подходить к этому с усиленной ответственностью и внимательностью!​ Не напрягать обстановку, не поддаваться негативным эмоциональным всплескам, не идти на поводу непроверенной, огульной информации! Ориентируйтесь на достоверные источники информации. Сейчас не время для хайпа или погони за высокими рейтингами на информационном пространстве! Слово сегодня имеет стократное значение, оно может,​ как вселить дух в людей, так и все разрушить. Поэтому очень важно выдавать проверенную информацию, не гнаться за сенсацией.​ В этот нелегкий для всех, а в особенности для медиков период, хочу попросить всех наших граждан воздержаться от негатива в их адрес. А также не подстрекать медицинских работников популистскими высказываниями о необходимости создания для них люкс - условий работы, не раздувать слухов и домыслов вокруг рисков заражения инфекцией медработниками, не вводить их в смуту и заблуждение.

Правительством, Министерством здравоохранения,​ Оперативным​ штабом​ по обеспечению режима чрезвычайного положения при Акимате г.Алматы, возглавляемым Акимом города , Управлением общественного здоровья и руководством​ медицинских организаций​ предпринимаются все меры по созданию оптимальных и благоприятных условий труда для медицинских работников всех медучреждений, ​ в первую очередь тех, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. ​ Максимально решаются все проблемы, которые возникают. Важнейшие вопросы отрабатываются ежедневно и ежечасно! Прошу правильно понимать врачей. Их главная задача сейчас, как и всегда, спасение жизней, но сейчас они перегружены, и нагрузка только увеличивается. Поэтому по возможности не отвлекайте их от основной работы​ запросами, лишними вопросами. Для этого существует специальный штаб, сайт, министерство информации и общественного развития РК.​ Не мешайте докторам работать, отнимая у них драгоценное время. Я попрошу не обременять психологически и без того физически измотанных медработников. У нас, у всех граждан Казахстана сейчас один общий невидимый враг – коронавирусная инфекция. Призываю бороться с этим злом вместе!

​С уважением, Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

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