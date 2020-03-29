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Узбекистан закрывает аэропорты страны

Причина - угроза распространения коронавируса COVID-19.

Фото : nuz.uz29 марта 2020, 00:42

Узбекистан с понедельника, 30 марта до 20 апреля полностью прекращает авиасообщение и закрывает все аэропорты страны, сообщает zakon.kz.

Такое решение Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса приняла во исполнение поручений президента и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


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