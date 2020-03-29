Узбекистан закрывает аэропорты страны

Причина - угроза распространения коронавируса COVID-19.

Узбекистан с понедельника, 30 марта до 20 апреля полностью прекращает авиасообщение и закрывает все аэропорты страны, сообщает zakon.kz.

Такое решение Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса приняла во исполнение поручений президента и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!