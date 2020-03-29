В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч

В целом в Италии 92 472 человека заболели COVID-19.

В Италии из-за коронавируса уже умерли более 10 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек, в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже антирекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти 969 смертей за сутки.

Общее число погибших превысило 10 тысяч, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли на брифинге.

Heartbreaking news: Italy become the first country with 10,000+ deaths due to Coronavirus. #COVID19Italia



???? pic.twitter.com/zLtZbv7x64 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) March 28, 2020

По его словам, инфицированы 70 065 итальянцев, за сутки зараженных стало больше на 3651. Общее число жертв составило 10 023.

В целом в Италии 92 472 человека заболели COVID-19.

От вируса излечились 12 384 человека, при чем за последние сутки – 1 434. Это пока самый высокий прирост, который фиксировали в стране с начала эпидемии. Вчера прирост тех, кто вылечился, составил 589.

Не учитывая погибших и тех, кто вылечился, в Италии сейчас более 70 тысяч человек с подтвержденным вирусом.

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