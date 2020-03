В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч

В Италии из-за коронавируса уже умерли более 10 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек, в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже антирекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти 969 смертей за сутки.

Общее число погибших превысило 10 тысяч, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли на брифинге.

Heartbreaking news: Italy become the first country with 10,000+ deaths due to Coronavirus. #COVID19Italia



???? pic.twitter.com/zLtZbv7x64