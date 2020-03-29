Трамп может ввести в ряде штатов "принудительный карантин"

Он также сказал, что поговорит о возможном карантине с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В ближайшее время карантин может быть введен в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter, сообщает zakon.kz.

Президент США размышляет над введением "принудительного карантина" в отдельных штатах, где наибольшее количество заражений коронавирусом.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Мы рассматриваем несколько вещей… Некоторые хотят видеть Нью-Йорк на карантине. Может, Нью-Джерси, может, еще пару других штатов. Может, частично Коннектикут будет на карантине. Я думаю об этом прямо сейчас. Может, мы это сделаем. Но возможно и не будем. Это может произойти в какое-то время сегодня, - сказал он журналистам.

Трамп предположил, что карантин будет основываться на данных о поездках американцев, то есть при его введении будут исходить из того, что люди внутри карантинной зоны не смогут поехать в другое место в стране. Он также сказал, что поговорит с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо о возможном карантине.

По последним данным, США занимает первое место по числу зараженных — 104,8 тысячи человек. На втором месте — Италия с 86,5 тысячи инфицированных. Китай переместился на третье место — около 82 тысяч заболевших.

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