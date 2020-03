Трамп может ввести в ряде штатов "принудительный карантин"

В ближайшее время карантин может быть введен в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter, сообщает zakon.kz.

Президент США размышляет над введением "принудительного карантина" в отдельных штатах, где наибольшее количество заражений коронавирусом.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.