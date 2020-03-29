29 марта на востоке и юго-востоке республики ожидается снег

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе местами ожидается пыльная буря.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, на востоке, юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки (преимущественно снег), сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе местами ожидается пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области утром и днем, в Атырауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

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Прогноз погоды на 29 марта.

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