Южная Корея сообщила об очередном запуске ракеты в КНДР

Неопознанный снаряд был запущен с территории Северной Кореи в направлении Японского моря.

Северная Корея в четвертый раз за последний месяц осуществила ракетные испытания, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Неопознанный снаряд был запущен в направлении Японского моря, сообщает в субботу, 28 марта, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

Снаряды Северной Кореи пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров, - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что пуск был произведен в 6.10 по местному времени (3.10 по Нур-Султанук) из района Вонсан. По данным агентства, военные ведомства Южной Кореи и США находятся в тесном сотрудничестве и анализируют информацию о пусках.

Объединенный комитет начальников штабов РК раскритиковал Северную Корею, которая проводит пуски, в то время как "весь мир испытывает трудности" из-за коронавируса, и призвал немедленно прекратить такие действия.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.

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