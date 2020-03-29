Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Южная Корея сообщила об очередном запуске ракеты в КНДР

Неопознанный снаряд был запущен с территории Северной Кореи в направлении Японского моря.

Фото : DW29 марта 2020, 06:34

Северная Корея в четвертый раз за последний месяц осуществила ракетные испытания, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Неопознанный снаряд был запущен в направлении Японского моря, сообщает в субботу, 28 марта, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

Снаряды Северной Кореи пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров, - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что пуск был произведен в 6.10 по местному времени (3.10 по Нур-Султанук) из района Вонсан. По данным агентства, военные ведомства Южной Кореи и США находятся в тесном сотрудничестве и анализируют информацию о пусках.

Объединенный комитет начальников штабов РК раскритиковал Северную Корею, которая проводит пуски, в то время как "весь мир испытывает трудности" из-за коронавируса, и призвал немедленно прекратить такие действия.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты