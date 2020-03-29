Женщина спалила около 367 тыс. тенге в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19

Электромагнитное излучение подожгло металлизированную полоску на купюрах.

Жительница Москвы спалила 65 тысяч рублей (367 385 тенге) в микроволновке, пытаясь их обеззаразить купюры от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

После того, как женщина включила микроволновку с деньгами, они затрещали. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так вот, как она сказала: "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке", - написали в Instagram-аккаунте prosto.robski.

Ранее в марте Роспотребнадзор со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал рекомендацию, согласно которой при использовании наличных денег и после их использования необходимо мыть руки. Как утверждали в российском ведомстве, купюры могут стать каналом передачи инфекции.

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