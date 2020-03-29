Как казахстанские студенты смогли вернуться из Чехии

Прага-Минск - единственный маршрут, по которому из Чехии можно вылететь в направлении Казахстана.

Чехия стала одной из многих стран, столкнувшихся с распространением коронавируса. С введением чрезвычайного положения улицы чешских городов, привыкшие с нескончаемому потоку туристов, внезапно опустели. Zakon.kz расскажет, как казахстанские дипломаты выезжают на помощь нашим гражданам.

А разбросаны они по всей Чехии и чтобы до них добраться, приходится парой ориентироваться прямо на месте. По поручению Посла Республики Казахстана Марата Муханбетказиевича Тажина дипломаты отправляются в небольшой городок Бехин, находящийся в 120 км от Праги. Едут, чтобы эвакуировать из города наших малолетних граждан, обучающихся в средней школе данного города. Некоторым из них совсем недавно исполнилось 16. После окончания школы они планируют поступать в вузы Праги. А сейчас им хочется вернутся домой. Они планируют вернутся домой. Вирус беспощаден ко всем и особой заботы в иностранной стране, конечно же, требуют дети. Им было бы опасно самостоятельно добираться до Праги, пользуясь автовокзалом и междугородним транспортом. Есть угроза заразиться.

Всем были розданы защитные маски. После размещения в машинах и погрузки вещей транспорт выезжает прямиком в международный аэропорт Праги. Дороги абсолютно свободны и лишь изредка встречаются встреченные и попутные машины. Жизнь в стране замерла.

После приезда в Прагу сразу же бросается в глаза, насколько опустел аэропорт. Курсируют лишь считанные рейсы, которые вывозят иностранцев. Чешским гражданам свою страну покидать запрещено. Действует чрезвычайное положение и карантин.

Тем временем идет работа по регистрации и посадке нашей молодежи на рейс Прага-Минск авиакомпании Белавиа. На сегодня это единственный маршрут, по которому из Чехии можно вылететь в направлении Казахстана. Другие пункты регистрации на рейс закрыты. Многие не могут дождаться своего рейса, который все время откладывают.

Добраться юным казахстанцам из городка Бехине до Праги сложная задача и в обыденное время. Сначала нужно приехать в один город, а уже оттуда сесть на электричку.

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